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2 cinayet sanığı müebbet hapse çarptırılıp tahliye edildi

Adana'da, bir kadını öldürdükleri iddiasıyla müebbet ve 7 yıl 11'er ay hapse mahkum edilen 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
 13 Kasım 2020 16:27
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2 cinayet sanığı müebbet hapse çarptırılıp tahliye edildi

Adana'da, bir kadını öldürdükleri iddiasıyla müebbet ve 7 yıl 11'er ay hapse mahkum edilen 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İsmail Y. ve kuzeni Vural Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, öldürülen Kudret Yener'in kardeşleri ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

İki sanık da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Müştekiler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, önce "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı İsmail Y. ve Vural Y'nin cezasını "iyi hal" gerekçesiyle müebbete çevirdi. Heyet, "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 8'er ay hapse çarptırdığı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine de karar verdi.

- Tahliye kararına itiraz edilecek

Duruşma çıkışı gözyaşı döken müşteki Nesibe Gençer, mahkemenin müebbet ve hapis cezası verdiği sanıkların tahliye edilmesini eleştirdi.

Müştekilerden Kıymet Zariç de sanıkların tahliye edilmesi kararını yanlış bulduğunu belirtti.

Nesibe Gençer'in avukatı Selçuk Aydınlı da tahliye kararına itiraz edeceklerini dile getirdi.

- Olay

Ceyhan ilçesi Adapınar Mahallesi'nde oturan Kudret Yener, 17 Ekim 2017'de boğazı kesilerek öldürülmüş bulunmuş, evdeki değerli eşyalarının da çalındığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Yener'i öldürdükleri gerekçesiyle İsmail Y. ve kuzeni Vural Y. 22 Ekim 2018'de tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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