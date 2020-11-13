Turizm merkezlerindeki 'yunuslar' göreve hazır
|13 Kasım 2020 16:44
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Muğla ve ilçelerinde görev yapacak motosikletli yunus timi, 5 haftalık kursun ardından sertifikalarını aldı.
İçmeler Mahallesi eğitim alanında "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu"nu başarıyla tamamlayan ve sertifikaları verilen 2'si kadın 21 yunus timi motosikletleriyle gösteri yaptı.
Timlerin gösterisi beğeniyle izlendi.
Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez, suç ve suçlular üzerindeki etkileri ve hızlı müdahaleleriyle motosikletli polis timlerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Yunus timlerinin turistik yerlerdeki önemine değinen Söylemez, "Katılımcılar zorlu bir eğitimden sonra teşkilatımızın motorize birliklerinde görev almak üzere eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitmenlerimiz ailelerinden uzakta kalarak eğitim verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rabb'im hepinizi korusun. Tekeriniz düz bassın. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Kursta, profesyonel eğiticilerce her türlü koşullarda motosiklet kullanma ve motosikletle görev yapmayla ilgili 5 hafta süren pratik ve uygulamalı eğitim verildi.
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