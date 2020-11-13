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Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınlar için protokol koltuğunda yer açtı

Aksaray'daki 'Kadın Kültür Evi' açılış töreninde ayakta kalan kadınları gören Vali Hamza Aydoğdu, protokole kazırlanan koltukları kadınlar için ayırdı.
 13 Kasım 2020 17:02
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Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan her ilçeye kadın kültür evi projesi kapsamında 'Sarıyahşi Kadın Kültür Evi', düzenlenen törenle açıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, il ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte törenin yapılacağı alana geldiğinde ayakta kalan kadınları görünce, duruma hemen müdahale etti.

PROTOKOL KOLTUĞUNDA YER AÇILDI

Kadınlar için gerçekleştirilen bir programda esas protokolün kadınlar olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınları protokol koltuklarına oturmaya davet ederek anlamlı bir jestte bulundu.

ÜYELER SANDALYELERE OTURDU

Ayakta bekleyen kadınlarla tek tek ilgilenip koltuklara davet edip oturmalarını isteyen Vali Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte davetliler için ayrılan sandalyelere oturdu. 'Şimdi oldu' dedikten sonra program başladı.
İhlas Haber Ajansı
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