Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir banka şubesinde iddiaya göre müdür ve iki personelin korona virüs testleri pozitif çıkınca, banka şubesi geçici bir süre ile kapatıldı.
|13 Kasım 2020 17:29
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Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir banka şubesinde iddiaya göre müdür ve iki personelin korona virüs testleri pozitif çıkınca, banka şubesi geçici bir süre ile kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankaya ait şubede müdür ve iki personelin korona virüs testleri pozitif çıktı. Banka şubesindeki üç personelin testlerinin pozitif çıkmasının ardından şube kapatıldı. Pozitif çıkan personelle temas halinde olan diğer çalışanların ise izolasyona alınacağı öğrenildi. Kapatılan banka şubesinde dezenfekte ve temizlik işlemleri başlatıldı.
Mesai saatleri içerisinde bankaya gelen müşteriler ise bankanın kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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