Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanacak

FETÖ yöneticiliği ve üyeliğinden hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan'da yargılanacak
 13 Kasım 2020 17:41
+Aa- Yazdır
İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan'da yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar "örgüt yöneticiliği", Bülent Olcay ve Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçlarından, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandı.

Eski Danıştay üyeleri Olcay, Tutar ve Bektaş, "görevi kötüye kullanma suçu"ndan Yüce Divan'da yargılanacak.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen üç eski üye hakkındaki ilk duruşma, 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da yapılacak.

Davada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yürütecek. Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 148. maddesine göre, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

- Yargıtay'da "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar

Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

- Tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı

Yüce Divan olarak görev yapan ve bugüne kadar yalnızca siyasileri yargılayan Anayasa Mahkemesi heyeti, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı.

Yargıtay Başkanlar Kurulunun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermesiyle, Yüce Divan tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakan Anayasa Mahkemesi heyeti, kararını 19 Aralık 2012'de vermişti. Erdoğan ile bu davayla birleştirilen ve rüşvet vermekle suçlanan 15 sanığın beraatine hükmedilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
12 Kasım 2020 14:01		 AYM, darbeye karşı koyanlara ceza muafiyetinin iptalini reddetti
11 Kasım 2020 12:04
AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
11 Kasım 2020 02:49		 AYM'den CB kararnamesiyle kadro ihdası yapılmasına dair önemli karar
09 Kasım 2020 09:34
Anayasa Mahkemesi 5 düzenlemeyi esastan görüşecek
06 Kasım 2020 14:05		 AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu
06 Kasım 2020 09:30
AYM: Dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama verilen avukatın hakkı ihlal edildi
04 Kasım 2020 12:08		 AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
28 Ekim 2020 11:56
AYM'den 'yeniden yargılama' vurgusu
25 Ekim 2020 08:30		 Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi oldular, AYM hak ihlali dedi
22 Ekim 2020 12:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - Beş ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı17:50 - FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı17:47 - Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün emniyet 'mahrem imamları' tutuklandı17:41 - İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanacak17:39 - İstanbul'da tüm pazarlarda sigara içilmesi yasaklandı17:29 - Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı
17:21 - Eğitim-Bir-Sen'den 'Dersimiz domuzbağı' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu17:16 - 71 yaşındaki koca, 72 yaşındaki eşini baltayla öldürdü17:12 - Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara sert tepki17:07 - Sosyal medyadan dini değerlere hakaret eden eski savcıya hapis17:03 - Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor ceza17:02 - Vali Aydoğdu, ayakta kalan kadınlar için protokol koltuğunda yer açtı
16:54 - Bakan Koca uyardı: Hastalığın bulaşma hızı arttı16:48 - 9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı16:44 - Turizm merkezlerindeki 'yunuslar' göreve hazır16:31 - HSK'dan Kavala belgesi için açıklama16:27 - 2 cinayet sanığı müebbet hapse çarptırılıp tahliye edildi
16:22 - Koronayı yenen Belediye Başkanı görevine döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ortalama ömür 3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstifayı Kabul Etmesi 2
sayı küsüratlı olursa attığın belli olmaz 1
demografi 1
maskov87 1
soba borusu temizleyen insan 6
İtalyanın yine kontrolden çıkması 1
Maske ile Ders Anlatmak/Dinlemek 1
irfan can eğribayat 1
sana beyin alacam 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 2 Mühendis Alacak
Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alacak
PolyAnalytik Personel alacak
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam