İstanbul'da tüm pazarlarda sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Kovid-19 tedbirleri) İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır."
|13 Kasım 2020 17:39
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İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."
Sevgili İstanbullular,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri😷🚭#AçıkPazar😷🚭#KapalıPazar😷🚭#SosyetePazarı 😷🚭
😷️🧴 pic.twitter.com/ck46NEpF4i
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