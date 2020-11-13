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FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 zanlı, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı
 13 Kasım 2020 17:50
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FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, mahkemece serbest bırakıldı.

Terör örgütünün, TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) ve Deniz Harp Okulundan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

- Olay

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen askeri okullardan ilişiği kesilen B.S, M.E, Ö.F.Ö. ile H.B.D'yi yakalamak için çalışma yapılmıştı. Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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