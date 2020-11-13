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Enver Altaylı'nın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcıda

Esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya tebliğ edilmesini kararlaştıran mahkeme, sanıklar Altaylı ve Mehmet Barıner'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti
 13 Kasım 2020 18:21
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Enver Altaylı'nın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcıda

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Altaylı ve Mehmet Barıner katıldı.

Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise gelmediği duruşmayı izleyenler arasında sanık yakınlarının yanı sıra Alman Büyükelçiliği görevlileri de yer aldı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından Altaylı'nın çapraz sorgusuna devam edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, suçsuz olduğunu savunan Altaylı, Türkiye'nin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinde de çok sayıda hizmeti olduğunu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferde payı olduğunu öne sürdü.

Halk Bank davasında Türkiye aleyhinde tanıklık yapması için Mehmet Barıner'in ABD'ye kaçırılması girişimine ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Altaylı, "Mehmet Barıner, defalarca ifade vermesine rağmen bu olaydan bahsetmiyor. Ancak ben gözaltına alındıktan 10 saat sonra buna ilişkin ifadesi alınıyor ama kendisi şu an bu ifadeyi kabul etmiyor." dedi.

Gelişmelere Rus istihbaratı penceresinden bakan bir grubun, Türkiye'ye katkı sağlayan ABD'li üst düzey bazı isimleri küstürdüğünü iddia eden Altaylı, "Casus değilim, casusluk da yapmadım. Hiçbir cemaat ve örgüt içinde yer almadım. Mahkum edilmem, milletin asırlık düşmanları ile onların Türkiye'deki uzantılarını sevindirecektir." savunmasını yaptı.

Başkan Sarıdoğan, Altaylı'nın önceki duruşmalarda cezaevinde kötü koşullarda tutulduğu iddiası üzerine Sincan Ceza İnfaz Kurumundan talep ettikleri evrakın mahkemeye ulaştığını belirtti.

Başkan Sarıdoğan'ın okuduğu evrakta, Altaylı'nın talebi üzerine her seferinde doktora götürüldüğü, ziyaretçilerine izin verildiği, telefon görüşmeleri yapmasına imkan tanındığı, kütüphaneden yararlandığı, kaldığı koğuşun yasalardaki mevzuata uygun olduğu ve düzenli olarak havalandırmaya çıkarıldığı bilgilerine yer verildi.

Bunun üzerine Altaylı, "Cezaevi yönetimine teşekkür ediyorum. Bunlar benim yasal haklarım." dedi.

- Ara karar

Sanık ve avukatlarının talepleri ardından söz verilen savcı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için mahkemeden dava dosyasının tarafına tebliğ edilmesini istedi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıklar Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Dava dosyasındaki dijital materyallere sonradan ekleme yapılıp yapılmadığı, delil niteliğindeki bilgilerin tahrif edilip edilmediklerinin tespit edilmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştıran mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya tebliğ edilmesine hükmetti.

Duruşmaya 22 Aralık'ta devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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