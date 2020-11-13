Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili dava, mahkeme üyelerinden birisinin Covid-19 temaslı, duruşma savcısının da Covid-19 pozitif olması nedeniyle ertelendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle Ödemiş Ağız Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, mahkeme üyelerinden birisinin Covid-19 temaslı, duruşma savcısının da Covid-19 pozitif olması nedeniyle duruşma 7 Aralık 2020'ye ertelendi.

Bugün yapılan duruşmada karar çıkmasını beklediklerini söyleyen Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, "Covid-19 salgını nedeniyle, duruşma asli mahkeme üyeleri ile yapılamadı. SEGBİS'ten son ifadeler alındı. Son sözler söylendi. Sanıklardan birisinin olay zamanı çocuk olması nedeniyle avukatı da mazeret bildirince duruşma 7 Aralık 2020'ye ertelendi" dedi.

Olayın geçmişi

15 Aralık 2017'de İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yapan okul müdürü Ayhan Kökmen, odasında, öğrencilerden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısı sonucunda ağır yaralanmış, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11. sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U. Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına almıştı.

Tutuklanan İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.