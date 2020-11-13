Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili dava, mahkeme üyelerinden birisinin Covid-19 temaslı, duruşma savcısının da Covid-19 pozitif olması nedeniyle ertelendi.
 13 Kasım 2020 18:24
+Aa- Yazdır
Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili dava, mahkeme üyelerinden birisinin Covid-19 temaslı, duruşma savcısının da Covid-19 pozitif olması nedeniyle ertelendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle Ödemiş Ağız Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, mahkeme üyelerinden birisinin Covid-19 temaslı, duruşma savcısının da Covid-19 pozitif olması nedeniyle duruşma 7 Aralık 2020'ye ertelendi.

Bugün yapılan duruşmada karar çıkmasını beklediklerini söyleyen Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, "Covid-19 salgını nedeniyle, duruşma asli mahkeme üyeleri ile yapılamadı. SEGBİS'ten son ifadeler alındı. Son sözler söylendi. Sanıklardan birisinin olay zamanı çocuk olması nedeniyle avukatı da mazeret bildirince duruşma 7 Aralık 2020'ye ertelendi" dedi.

Olayın geçmişi

15 Aralık 2017'de İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yapan okul müdürü Ayhan Kökmen, odasında, öğrencilerden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısı sonucunda ağır yaralanmış, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11. sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U. Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına almıştı.

Tutuklanan İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cinsel istismardan hakim karşısına çıktı: Trump, Biden ve FETÖ'yü suçladı
13 Kasım 2020 19:26		 Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor
13 Kasım 2020 19:02
Eğitim-Bir-Sen'den 'Dersimiz domuzbağı' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu
13 Kasım 2020 17:21		 71 yaşındaki koca, 72 yaşındaki eşini baltayla öldürdü
13 Kasım 2020 17:16
Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti
13 Kasım 2020 15:23		 Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
13 Kasım 2020 14:14
Libya'da göçmen taşıyan iki tekne battı, ölü sayısı 100'e yükseldi
13 Kasım 2020 13:26		 Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü
13 Kasım 2020 12:50
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
13 Kasım 2020 10:33		 Güvercin barınağında tüp patladı, 24 güvercin telef oldu
13 Kasım 2020 09:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz'19:26 - Cinsel istismardan hakim karşısına çıktı: Trump, Biden ve FETÖ'yü suçladı19:14 - MSB: Karabağ görüşmeleri yarın devam edecek19:10 - EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek19:02 - Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor18:55 - Kayseri Valisi: 'Okullarda PCR testi yapıyoruz, sonuçları almadık'
18:53 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi18:49 - Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, savunmasını verdi18:41 - Korona olan Başkan Güngör'ün tedavisi hastanede devam edecek18:38 - Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı18:24 - Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi18:21 - Enver Altaylı'nın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcıda
18:18 - Altı ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi18:14 - Erol Mütercimler, İHL mezunları ile ilgili sözleri için özür diledi18:12 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?18:04 - Doların düşüşü bugün de devam etti18:01 - 'Maklube sofrasında' yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
17:54 - Beş ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
'Maklube sofrasında' yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurun borsa oynaması 3
çarşaf gibi etiketler 1
hatırladığınız ilk ayakkabınız 1
Self control 1
Ankara Kuşu 1
agoni 1
hes haritlarında şehirlerin kıpkırmızı olması 2
opera 2
Ekonomi 1
hastaneler doldu,hastalar tuvalette ölüyor 2
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 2 Mühendis Alacak
Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alacak
PolyAnalytik Personel alacak
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam