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Korona olan Başkan Güngör'ün tedavisi hastanede devam edecek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün tedavisi, hastanede sürecek.
 13 Kasım 2020 18:41
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Korona olan Başkan Güngör'ün tedavisi hastanede devam edecek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün tedavisi, hastanede sürecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, evde sürdürülen tedavisinin hastanede devam edileceğini bildirdi.

Güngör, açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 teşhisi ile evde devam başlayan tedavi sürecim hastanede devam etmektedir. Şükürler olsun durumum iyi. Büyük özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım. Dualarınızı beklerim. Lütfen kurallara riayet edelim." ifadelerini kullandı.

Güngör, 2 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif olduğunu sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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