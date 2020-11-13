Yeni hasta sayısı 3000'i geçti
|13 Kasım 2020 19:35
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Sağlık Bakanlığı 13 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu, son 24 saatte 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.
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