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Yeni hasta sayısı 3000'i geçti

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.
 13 Kasım 2020 19:35
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Yeni hasta sayısı 3000'i geçti

Sağlık Bakanlığı 13 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu, son 24 saatte 2 bin 10 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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