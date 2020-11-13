Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
|13 Kasım 2020 18:53
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.211,16, en yüksek 1.303,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artarak 1.291,29 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 liraya, avro yüzde 10,67 azalışla 9,0890 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
13 Kasım 2020 18:38
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
13 Kasım 2020 18:12
|Doların düşüşü bugün de devam etti
13 Kasım 2020 18:04
|Borsa güne yükselişle başladı
13 Kasım 2020 10:05
|Borsa günü düşüşle tamamladı
12 Kasım 2020 18:24
|Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
12 Kasım 2020 18:00
|Dolar günü 7,72 TL'den tamamladı
12 Kasım 2020 17:29
|Merkez Bankası rezervleri yükseldi
12 Kasım 2020 15:07
|Borsa İstanbul'dan 4 rekor
11 Kasım 2020 18:21
|Erdoğan'ın açıklamasından sonra altın 472 TL'ye geriledi
11 Kasım 2020 17:59