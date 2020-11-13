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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.
 13 Kasım 2020 18:53
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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.211,16, en yüksek 1.303,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artarak 1.291,29 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 liraya, avro yüzde 10,67 azalışla 9,0890 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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