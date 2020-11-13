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Kayseri Valisi: 'Okullarda PCR testi yapıyoruz, sonuçları almadık'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürlüğünün yeni bir uygulama başlattığını belirterek, "Okulların eğitime açılmasıyla riskleri minimize etmek, mevcut durumu tespit etmek için belirlenen okullarda tarama testleri yaptık. Yaklaşık 3 okulumuzda binin üzerinde öğrencimizden numune aldık." dedi.
 13 Kasım 2020 18:55
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürlüğünün yeni bir uygulama başlattığını belirterek, "Okulların eğitime açılmasıyla riskleri minimize etmek, mevcut durumu tespit etmek için belirlenen okullarda tarama testleri yaptık. Yaklaşık 3 okulumuzda binin üzerinde öğrencimizden numune aldık." dedi.

Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulundaki tasarım beceri atölyesinin açılışına katılan Vali Günaydın, burada gazetecilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm kurumlarla iş birliği içinde pandemiyle mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Günaydın, dün itibarıyla ülke genelinde açık alanlarda da sigara içmenin yasaklandığını anımsattı.

Kayseri'de yaklaşık 4 aydır maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içilmesine müsaade edilmediğini ve bu konuda cezai yaptırım uygulandığını aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

"Bunun dışında bizler pazarda, lokantada, alışveriş merkezinde yani hayatın her alanında denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Esas görev hepimize düşüyor. Bizler bireysel tedbirlerimizi uyguladığımız zaman toplum olarak rahat edeceğiz. Maskemizi takıp mesafemizi koruduğumuz zaman temizliğe önem verince bu mücadelede olumlu sonuçlar alıyoruz. Son zamanlarda havaların soğuması, grip mevsiminin başlaması, insanlarımızın kapalı ortamlara girmesi nedeniyle vaka sayılarında bir artış olduğunu Türkiye'de herkes görüyor. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de biz de bu ortamda vaka sayılarının artmaması için hep beraber çalışıyoruz."

- Okullarda Kovid-19 testi

İl Sağlık Müdürlüğünün yeni bir çalışma başlattığını ve okullarda öğrencilere tarama testleri yaptığını anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Okulların eğitime açılmasıyla riskleri minimize etmek, mevcut durumu tespit etmek için belirlenen okullarda tarama testleri yaptık. Üç okulumuzda binin üzerinde öğrencimizden numune aldık. Çocuklarımıza okullarda PCR testi yapıyoruz. Daha sonuçları almadık, dün başladık. Bu tarama testlerinde amaç, okullarımızdaki durumu görmek. Tedbirler uygulanıyor, bu tedbirlerin sonuçları neler? İlave tedbirler alınması gerekiyorsa bunları tarama testleriyle raporlara bağlayacağız. Raporlar sonucunda da yeni tedbirler alınması gerekiyorsa alacağız."

Günaydın, vatandaşlardan gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortama girmemelerini ve tedbirlere uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı
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