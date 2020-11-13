Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor
|13 Kasım 2020 19:02
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evinde Hafize Günakın (39) ile ölü bulunan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem'in (21), genç kadını öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İddiaya göre, Erdem, Günakın'ı 14 yerinden bıçakladı, pişman olunca yaralarına pansuman yaptı ancak kadını kurtaramadı, ardından beylik tabancasıyla intihar etti.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem'e ulaşamayan yakınları, birliğini aradı. Erdem bulunamayınca da polise bilgi verildi.
Dün sabah Erdem'in Kötekli Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, astsubay Erdem ile 1 aydır birlikte yaşadığı iddia edilen Hafize Günakın'ın cansız bedenlerini buldu. Astsubay Erdem'in başında kurşun, eşinden boşanma aşamasında olan Günakın'ın vücudunda ise 14 bıçak yarası olduğu belirlendi. İkilinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ve jandarma ekiplerinin evde yaptıkları incelemeler doğrultusunda, Erdem'in akşam saatlerinde Günakın'ı bıçakla yaraladığı, daha sonra yaralarına pansuman yaptığı, kadının ölmesi üzerine de beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar ettiği tahmin ediliyor.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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