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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Girdiğimizde her seçimde, bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz"
 13 Kasım 2020 19:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uykudan, aileden, vakitten fedakarlık yaparak, 81 vilayetin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacaklarını, daha çok koşturacaklarını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitin ekinde paylaştığı görselde ise "Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz" diyerek şunları kaydetti:

"Girdiğimizde her seçimde, bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Ülkemize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaseti, milletin arasında, yine milletimizle birlikte yapmayı sürdüreceğiz. Uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakarlık yaparak, 81 vilayetimizin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacak, daha çok koşturacağız."

Erdoğan'ın paylaşımında bugün açılışı yapılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin teknik özellikleri hakkındaki bilgiler de yer aldı.

Anadolu Ajansı
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