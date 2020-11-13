Vefat ilanı, üniversitedeki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı
GAZİANTEP Üniversitesi'nde görev yapan isimlerin akrabalık ilişkilerini ortaya çıkaran vefat duyurusu, tepkilerin ardından siteden kaldırıldı. Paylaşımın ardından üniversitede bu kadar akrabanın görevde olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
|13 Kasım 2020 19:59
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GAZİANTEP Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden paylaşılan bir vefat ilanı tartışmalara neden oldu.
İlanda hayatını kaybeden kişinin; Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım'ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım'ın babası, Sosyal Bilimler MYÖ Öğretim Görevlisi Aykut Direzinci'nin dedesi, Rektörlük Özel KAlem Aysun Şahan'ın dedesi olduğu belirtildi.Paylaşımın ardından üniversitede bu kadar akrabanın görevde olması tepkileri de beraberinde getirdi.
Sosyal medyada hızla yayılan vefat ilanı, tepkilerin ardından internet sitesinden kaldırıldı.
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