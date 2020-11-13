Koronayı hiçe sayarak köyüne giden şahıs karantinaya alındı
|13 Kasım 2020 20:30
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Sivas'ta filyasyon ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 karantinasını hiçe sayarak köyüne gittiği anlaşılan şahıs, KYK yurdunda karantina altına alındı.
Sivas kent merkezinde filyasyon ekipleri, denetim sırasında Covid-19 testi pozitif olan Y.Ö. isimli erkek şahsı evinde bulamadı. Y.Ö. ile iletişime geçen ekipler, testi pozitif olan şahsın köyünde olduğunu öğrendi. Şahıs, filyasyon ekipleri tarafından Covid-19 karantinasını geçirdiği Altuntabak Mahallesi'ndeki evine gelmesi konusunda uyarılırken durum polis ekiplerine bildirildi. Evine dönen şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası KYK'ya bağlı Kadıburhanettin Yurdu'na karantinaya götürüldü. Şahsa polis ekipleri tarafından karantinayı hiçe saydığı için para cezası uygulanırken karantinada kalacağı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan şahsın karantina sürecinin 7. gününde olduğu öğrenildi.
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