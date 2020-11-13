Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronayı hiçe sayarak köyüne giden şahıs karantinaya alındı

Sivas'ta filyasyon ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 karantinasını hiçe sayarak köyüne gittiği anlaşılan şahıs, KYK yurdunda karantina altına alındı.
 13 Kasım 2020 20:30
+Aa- Yazdır
Koronayı hiçe sayarak köyüne giden şahıs karantinaya alındı

Sivas'ta filyasyon ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 karantinasını hiçe sayarak köyüne gittiği anlaşılan şahıs, KYK yurdunda karantina altına alındı.

Sivas kent merkezinde filyasyon ekipleri, denetim sırasında Covid-19 testi pozitif olan Y.Ö. isimli erkek şahsı evinde bulamadı. Y.Ö. ile iletişime geçen ekipler, testi pozitif olan şahsın köyünde olduğunu öğrendi. Şahıs, filyasyon ekipleri tarafından Covid-19 karantinasını geçirdiği Altuntabak Mahallesi'ndeki evine gelmesi konusunda uyarılırken durum polis ekiplerine bildirildi. Evine dönen şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası KYK'ya bağlı Kadıburhanettin Yurdu'na karantinaya götürüldü. Şahsa polis ekipleri tarafından karantinayı hiçe saydığı için para cezası uygulanırken karantinada kalacağı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan şahsın karantina sürecinin 7. gününde olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali, vatandaşlara seslendi: Kalabalık ortamlara girmeyin
13 Kasım 2020 20:59		 Vefat ilanı, üniversitedeki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı
13 Kasım 2020 19:59
Kayseri Valisi: 'Okullarda PCR testi yapıyoruz, sonuçları almadık'
13 Kasım 2020 18:55		 Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı
13 Kasım 2020 17:29
Turizm merkezlerindeki 'yunuslar' göreve hazır
13 Kasım 2020 16:44		 Koronayı yenen Belediye Başkanı görevine döndü
13 Kasım 2020 16:22
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
13 Kasım 2020 16:13		 Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'un testi pozitif çıktı
13 Kasım 2020 15:54
Korana kurallarını hiçe saydılar, 'Miss Uganda' güzelini seçtiler
13 Kasım 2020 15:26		 Komşu vazgeçmiyor, akın akın gelip onlarca kutu aspirin alıyorlar!
13 Kasım 2020 15:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:59 - Vali, vatandaşlara seslendi: Kalabalık ortamlara girmeyin20:47 - Avrupa yolunda bir ilk... TBMM Başkanı Şentop yolcu etti20:37 - Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Dünyaya ihraç ediyoruz20:30 - Koronayı hiçe sayarak köyüne giden şahıs karantinaya alındı20:16 - Koronavirüsü yenen doktor: İlk kez ölüm korkusu yaşadım20:08 - Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'e siber saldırı
20:05 - Yedi ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi19:59 - Vefat ilanı, üniversitedeki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı19:54 - Yedi ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı19:40 - Bir ülke karantina ve kısıtlama olmadan koronavirüsü yendi19:35 - Yeni hasta sayısı 3000'i geçti19:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz
19:26 - Cinsel istismardan hakim karşısına çıktı: Trump, Biden ve FETÖ'yü suçladı19:14 - MSB: Karabağ görüşmeleri yarın devam edecek19:10 - EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek19:02 - Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor18:55 - Kayseri Valisi: 'Okullarda PCR testi yapıyoruz, sonuçları almadık'
18:53 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
'Maklube sofrasında' yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
Yeni hasta sayısı 3000'i geçti
Vefat ilanı, üniversitedeki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesele işsizlik değil iş beğenmemektir 3
Dont worry be happy 1
anne with an e 2
kumlama folyo 1
g20 ülkeleri 1
zeyna 1
maydanoz olmak 4
kurbağa 1
omurga 2
Hazine alacağı 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 2 Mühendis Alacak
Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alacak
PolyAnalytik Personel alacak
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam