Avrupa yolunda bir ilk... TBMM Başkanı Şentop yolcu etti

TBMM Baskanı Prof. Dr. Mustafa Sentop Tekirdağ'dan Avrupa'ya acılan ilk ihrac yuk trenini Tekirdag'dan Bulgaristan'a yolcu etti.

Sentop, Tekirdag Medlog Istasyonu'ndan ugurladıgı ihracat treninin ardından, "Ihracat treni, boylesine onemli bir gunde Tekirdag'ın kurtulusu olan 13 Kasım'da sehrimizden Bulgaristan'a transit yola cıktı. Sehrimizin ve ulkemizin kalkınmasında buyuk bir fayda saglayacak olan ihracat trenimizin ulkemize hayırlı ugurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ihracat treni ile sınır kapılarında yasanan sıkısıklık ve gumruklerde yasanan aksaklıklar sona erdirilecek.

İhracat treni transit olarak gecis yapmasından dolayı doviz kaybına da son vermesi ongoruluyor. 27 dorse ile baslayan ihracat treninin 300 dorseye ulasması hedefleniyor.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de katıldı.