Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi
|13 Kasım 2020 21:51
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Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
Kayserispor
Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncu ve bir antrenör pozitif çıktı.
Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.
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