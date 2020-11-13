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İspanya test yaptırmadan gelenlere para cezası verecek

İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verileceği bildirildi
 13 Kasım 2020 21:28
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İspanya test yaptırmadan gelenlere para cezası verecek

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 53 milyon 441 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 304 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 37 milyon 388 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 880 bin, Hindistan'da 8 milyon 737 bin, Brezilya'da 5 milyon 783 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 880 bine yükseldi.

ABD'de Beyaz Saray'ın ve başkanların güvenliğinden sorumlu Gizli Servis biriminde çalışan 130 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ya da virüse yakalanan kişilerle temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları iddia edildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin salgınla mücadele kapsamında "riskli ülkelerden" gelenler için zorunlu kıldığı PCR tanı testini yaptırmayanlara 6 bin avroya kadar para cezası verilebileceği bildirildi.

Son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, ulusal düzeyde virüs bulaşma katsayısının 1,7 olduğunu, bunun düşeceğini ancak bazı bölgelerde risk seviyesinin güncelleneceğini belirtti.

Meksika'ya Kovid-19 aşısı denemeleri için 7 bin "Cansino Biologics" adlı test aşısı getirildi.

Belçika hükümeti, salgının hızlı yayılması üzerine geçen ay alınan tedbirlerin en az iki hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 18'inin diyabet hastası olduğunu açıkladı.

Çin, Hindistan'dan alınan mürekkep balığı ambalajlarında virüs tespit edilmesinin ardından deniz ürünlerinin ithalatının askıya alındığını duyurdu.

İsrail yönetimi, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladı.

Endonezya'da devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Direktörü Honesti Basyir, Çin tarafından geliştirilen Sinovac adlı potansiyel Kovid-19 aşısının ülkedeki 3. deneme çalışmalarında son gözlem aşamasına girildiğini bildirdi.

Dünya Bankasının salgınla mücadelede Gana'ya 130 milyon dolarlık kredi paketini onayladığı açıklandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde salgın yasakları kapsamında 8 ay sonra yeniden açılan camide cuma namazı kılındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aşı yardımı için gelişmekte olan ülkelere 10 milyon dolar katkıda bulunacağını ve yardımın Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

Karadağ'da vaka sayılarının artması üzerine ek tedbirler açıklandı. Ülke genelinde bu geceden itibaren 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilirken, açık alanda 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi ve hafta sonu şehirlerarası ulaşım yasaklandı.

Slovenya'da alınan ek tedbirler kapsamında toplu ulaşım 14 günlüğüne durduruldu.

Moğolistan'da başkent Ulan Batur'da ortaya çıkan vakalar nedeniyle karantina ilan edildi. Yerel saatle 23.00'te başlayacak karantina boyunca vatandaşlardan zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerini terk etmemeleri istenirken, tedbirler kapsamında yalnızca hastanelerin, eczaneler, gıda satan işletmeler ile enerji ve iletişim altyapısını sağlayan kurumların açık kalacağı duyuruldu.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Yerlan Kiyasov, son iki haftada ülke genelindeki vaka sayısında yüzde 1,7 artış kaydedildiğini ve kırmızı ile işaret edilen riskli bölge sayısının ikiden dörde çıktığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, vaka sayılarının artması nedeniyle salgın tedbirlerinin sıkılaştırılması kararı aldı.

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 Kovid-19 testinden 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını belirterek "testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü" ileri sürdü.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, salgından olumsuz etkilenen yoksul ülkelerin kamu borçlarının koşullarının iyileştirilmesi için ortak bir çerçeve üzerinde ilk kez anlaştı.

Salgının patlak vermesinden bu yana ilk kez Karayipler'de bir yolcu gemisinde Kovid-19 vakalarına rastlandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ürdün Turizm Bakanı Naif Feyyaz, Kovid-19'a yakalandı.
Anadolu Ajansı
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