Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar
|13 Kasım 2020 22:55
|+Aa- Yazdır
Konak Belediyesi zabıta ekipleri, depremzedeler için Bayraklı'ya getirilen battaniyelerin işportada satıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirerek üzerinde AFAD etiketi olan battaniyelere el koydu.
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaştan gelen ihbar üzerine Basmane'de operasyon düzenledi. 1304 Sokak'ta park yeri olarak kullanılan boş alanda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) logolu battaniye satışı yapıldığına ilişkin ihbarı değerlendiren zabıta, baskın yaptı. Baskında, İzmir depreminde evleri yıkılan veya hasar gördüğü için deprem çadırlarında yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için temin edilen battaniyelerin satılığa çıkarıldığı anlaşıldı. Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapılırken, satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait depolara götürüldü.
"Deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız"
Yaşanan olay ile ilgili açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşehrilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi
13 Kasım 2020 23:59
|Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi
13 Kasım 2020 22:58
|Cinsel istismardan hakim karşısına çıktı: Trump, Biden ve FETÖ'yü suçladı
13 Kasım 2020 19:26
|Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor
13 Kasım 2020 19:02
|Eğitim-Bir-Sen'den 'Dersimiz domuzbağı' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu
13 Kasım 2020 17:21
|71 yaşındaki koca, 72 yaşındaki eşini baltayla öldürdü
13 Kasım 2020 17:16
|Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti
13 Kasım 2020 15:23
|Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
13 Kasım 2020 14:14
|Libya'da göçmen taşıyan iki tekne battı, ölü sayısı 100'e yükseldi
13 Kasım 2020 13:26
|Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü
13 Kasım 2020 12:50