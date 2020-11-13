Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar

Konak Belediyesi zabıta ekipleri, depremzedeler için Bayraklı'ya getirilen battaniyelerin işportada satıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirerek üzerinde AFAD etiketi olan battaniyelere el koydu.
 13 Kasım 2020 22:55
+Aa- Yazdır
Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar

Konak Belediyesi zabıta ekipleri, depremzedeler için Bayraklı'ya getirilen battaniyelerin işportada satıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirerek üzerinde AFAD etiketi olan battaniyelere el koydu.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaştan gelen ihbar üzerine Basmane'de operasyon düzenledi. 1304 Sokak'ta park yeri olarak kullanılan boş alanda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) logolu battaniye satışı yapıldığına ilişkin ihbarı değerlendiren zabıta, baskın yaptı. Baskında, İzmir depreminde evleri yıkılan veya hasar gördüğü için deprem çadırlarında yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için temin edilen battaniyelerin satılığa çıkarıldığı anlaşıldı. Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapılırken, satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait depolara götürüldü.

"Deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız"

Yaşanan olay ile ilgili açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşehrilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi
13 Kasım 2020 23:59		 Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi
13 Kasım 2020 22:58
Cinsel istismardan hakim karşısına çıktı: Trump, Biden ve FETÖ'yü suçladı
13 Kasım 2020 19:26		 Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor
13 Kasım 2020 19:02
Eğitim-Bir-Sen'den 'Dersimiz domuzbağı' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu
13 Kasım 2020 17:21		 71 yaşındaki koca, 72 yaşındaki eşini baltayla öldürdü
13 Kasım 2020 17:16
Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti
13 Kasım 2020 15:23		 Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
13 Kasım 2020 14:14
Libya'da göçmen taşıyan iki tekne battı, ölü sayısı 100'e yükseldi
13 Kasım 2020 13:26		 Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü
13 Kasım 2020 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Tarihten bir köşe Tarsus00:04 - Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?00:02 - 14 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak00:00 - İş dünyasına özel fırsatlar sunan yeni Paraf'la tanışın.23:59 - İtalya'da korona hastaları tuvalette ölüyor
23:59 - Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi23:57 - Film seyreder gibi yıkımı izlediler23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile sohbet etti23:52 - Sağlık çalışanlarından videolu "Covid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı23:37 - Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi23:24 - Sekiz ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
23:00 - Vali Yerlikaya paylaştı: Formula 1 aracı Avrasya Tüneli'nden geçti22:58 - Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi22:55 - Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar22:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz22:36 - İzmir'de OSB'lerde mesai 07.00'de başlayacak
22:24 - Koronavirüse yakalanan Başhekim evinde karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
İş dünyasına özel fırsatlar sunan yeni Paraf'la tanışın.
14 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Tarihten bir köşe Tarsus
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sizi anlatan şiir 6
8/222 1
çarşaf gibi etiketler 1
görevden uzaklaştırma 1
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 1
gram altın 2
alexander sorloth 2
memur 2
Hepzibah Smith 1
ermenistan 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 2 Mühendis Alacak
Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alacak
PolyAnalytik Personel alacak
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam