Vali Yerlikaya paylaştı: Formula 1 aracı Avrasya Tüneli'nden geçti
Vali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği görüntüleri paylaştı: Ses ve görüntü harika...
|13 Kasım 2020 23:00
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Vali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği görüntüleri paylaştı: Ses ve görüntü harika...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaştığı görüntülerde, ''İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..'' ifadelerini kullandı.
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