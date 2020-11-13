Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yol teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde en önde gelen ülkelerden biriyiz." dedi.
 13 Kasım 2020 23:37
+Aa- Yazdır
Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yol teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde en önde gelen ülkelerden biriyiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu-İnebolu yolu şantiyesinde yaptığı konuşmada, 99 kilometre olan yolun 38,8 kilometrelik bölümünde yoğun bir çalışma başladığını söyledi. İki tünelde de yoğun bir çalışmanın sürdüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yol projesi kapsamında 123 metrelik 4 tek köprü, 532 metrelik iki çift köprü, 681 metrelik 4 köprü, kavşak ve 18 bin 58 metrelik 5 çift tüp tünel yer alıyor. Ülkemizdeki en önemli tünellerden bir tanesi. Projede şimdiye kadar 61 kilometrelik bölünmüş yol, 3 tek köprü, bir çift köprü, 4 köprülü kavşak yapımı, T2 tünelinde 245 metrelik kazı destek çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.

Kastamonu-İnebolu yolunu 2 milyar 850 milyon lirayı aşan yatırımla 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bittiğinde bölgenin ekonomisine, turizmine, tarımına, turizmine, istihdamına çok önemli katkı verecek olan bir çalışmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yol teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde en önde gelen ülkelerden biriyiz. 2002 yılına kadar ülkemizde 50 kilometrelik tünel imalatı vardı. Şu anda Türkiye genelinde 600 kilometrelik tünel işletmesi yapıyoruz. 200 kilometrelik tünel inşaatı devam ediyor. Bugünkü şantiyemizde de 18 kilometrelik çift tüp tünelden bahsediyoruz. İnşallah bunu da bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Daday ve Azdavay yolu ile Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Devrekani belediyelerini de ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
14 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Kasım 2020 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile sohbet etti
13 Kasım 2020 23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz
13 Kasım 2020 22:45		 MSB: Karabağ görüşmeleri yarın devam edecek
13 Kasım 2020 19:14
Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, savunmasını verdi
13 Kasım 2020 18:49		 Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara sert tepki
13 Kasım 2020 17:12
Erdoğan: Ekonomi ve hukukta reform dönemi başlatıyoruz
13 Kasım 2020 15:36		 HSK, 'Acele' notuyla Kavala hakkında verilen kararları istedi
13 Kasım 2020 13:51
'Böyle bir ordunun başkomutanı olmaktan daha büyük bir onur yoktur'
13 Kasım 2020 13:18		 '2 haftada 60 milyonun fevkinde bir ödeme depremzedelere yapıldı'
13 Kasım 2020 12:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:11 - Almanya Sağlık Bakanı: Enfekte olmuş sağlık personeline görev verilebilir00:10 - Tarihten bir köşe Tarsus00:04 - Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?00:02 - 14 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak00:00 - İş dünyasına özel fırsatlar sunan yeni Paraf'la tanışın.
23:59 - İtalya'da korona hastaları tuvalette ölüyor23:59 - Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi23:57 - Film seyreder gibi yıkımı izlediler23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile sohbet etti23:52 - Sağlık çalışanlarından videolu "Covid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı23:37 - Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi
23:24 - Sekiz ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi23:00 - Vali Yerlikaya paylaştı: Formula 1 aracı Avrasya Tüneli'nden geçti22:58 - Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi22:55 - Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar22:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz
22:36 - İzmir'de OSB'lerde mesai 07.00'de başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
İş dünyasına özel fırsatlar sunan yeni Paraf'la tanışın.
14 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Tarihten bir köşe Tarsus
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurun Toplu eylem ve hareketlerde bulunamaması 1
tüm kademedeki okulların açılması 1
severus snape 2
Badana bahanesiyle eve yerleşen kiracı 3
borsa 1
tacir 1
hayvanlar 2
irfan can eğribayat 1
enstriman çalabilmek 5
İtalyanın yine kontrolden çıkması 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 2 Mühendis Alacak
Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alacak
PolyAnalytik Personel alacak
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam