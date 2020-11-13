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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
 13 Kasım 2020 23:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
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