Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi
|13 Kasım 2020 23:59
|+Aa- Yazdır
İzmir'de zabıta ekipleri, depremzedeler için getirilen ve işportada satıldığı belirlenen battaniyelere el koydu.
Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine Basmane semtinde depremzedeler için getirilen battaniyelerin satıldığını ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, park yeri olarak kullanılan boş alanda AFAD logolu battaniye satışının yapıldığını belirledi.
Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapılırken, satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait depolara götürüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları kaydetti:
"Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşehrilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi
13 Kasım 2020 22:58
|Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar
13 Kasım 2020 22:55
|Cinsel istismardan hakim karşısına çıktı: Trump, Biden ve FETÖ'yü suçladı
13 Kasım 2020 19:26
|Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor
13 Kasım 2020 19:02
|Eğitim-Bir-Sen'den 'Dersimiz domuzbağı' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu
13 Kasım 2020 17:21
|71 yaşındaki koca, 72 yaşındaki eşini baltayla öldürdü
13 Kasım 2020 17:16
|Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti
13 Kasım 2020 15:23
|Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
13 Kasım 2020 14:14
|Libya'da göçmen taşıyan iki tekne battı, ölü sayısı 100'e yükseldi
13 Kasım 2020 13:26
|Miras kavgasında kardeşini namaz kılarken öldürdü
13 Kasım 2020 12:50