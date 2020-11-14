ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." dedi.
|14 Kasım 2020 00:01
|+Aa- Yazdır
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor.
McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Almanya Sağlık Bakanı: Enfekte olmuş sağlık personeline görev verilebilir
14 Kasım 2020 00:11
|İtalya'da korona hastaları tuvalette ölüyor
13 Kasım 2020 23:59
|Rus gazetesi: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı
13 Kasım 2020 22:10
|İspanya test yaptırmadan gelenlere para cezası verecek
13 Kasım 2020 21:28
|Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'e siber saldırı
13 Kasım 2020 20:08
|Bir ülke karantina ve kısıtlama olmadan koronavirüsü yendi
13 Kasım 2020 19:40
|Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası
13 Kasım 2020 12:16
|İsrail BAE işbirliği sınır tanımıyor
13 Kasım 2020 06:15
|Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
12 Kasım 2020 23:00
|Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermenistan tazminat ödeyecek
12 Kasım 2020 21:36