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Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama

Trump, koronavirüs aşısının önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verileceğini duyurdu.
 14 Kasım 2020 00:41
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Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Trump özetle şunları söyledi:

- Kovid-19 aşısı ilk önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verilecek.

- Yeni aşılar yolda. Dağıtımları rekor zamanda tamamlanacak.

- Benim yönetimimde hiçbir koşul altında ülke karantinaya alınmayacak. Hangi yönetim olursa olsun, ki bunu zaman söyleyecek, ülkemiz için karantina iyi bir şey değil.

- Aşı nüfusun tamamı için Nisan ayı itibariyle kullanıma hazır olacak.

- Pfizer'in geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanımı için çok yakında onay verilmesini bekliyorum.

Seçimlere ilişkin konuşmaması dikkat çeken Trump, soru almadan konuşmasını bitirdi.
Anadolu Ajansı
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