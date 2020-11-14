Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama
Trump, koronavirüs aşısının önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verileceğini duyurdu.
|14 Kasım 2020 00:41
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ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Trump özetle şunları söyledi:
- Kovid-19 aşısı ilk önce yaşlılara, yüksek riskli hastalara ve virüsle ön saflarda savaşanlara verilecek.
- Yeni aşılar yolda. Dağıtımları rekor zamanda tamamlanacak.
- Benim yönetimimde hiçbir koşul altında ülke karantinaya alınmayacak. Hangi yönetim olursa olsun, ki bunu zaman söyleyecek, ülkemiz için karantina iyi bir şey değil.
- Aşı nüfusun tamamı için Nisan ayı itibariyle kullanıma hazır olacak.
- Pfizer'in geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanımı için çok yakında onay verilmesini bekliyorum.
Seçimlere ilişkin konuşmaması dikkat çeken Trump, soru almadan konuşmasını bitirdi.
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