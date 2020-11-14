Ağrı Valisi Dr. Varol makam aracını çocuklara tahsis etti
|14 Kasım 2020 01:31
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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol tarafından makam aracını tahsis ettiği köy çocukları, Valinin makam aracına binerek keyifli dakikalar yaşadı.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Aşkale Köyü'nde meraların ıslah edilmesi projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklar olan çayır ve mera alanlarında iklimlendirme ve sulama imkanı sağlamak, tarımsal alanları ve hayvanları kuş ve zararlı böceklere karşı korumak ve eşit gölgeleme yaparak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları güneş ışının zararlarından ve rüzgardan korumak amacıyla oluşturulan gölgelikleri ve sıvatları inceleyen Vali Dr. Varol, proje kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yüksek oranda mera potansiyeli dolayısı ile meraya dayalı büyükbaş ve küçükbaş besi hayvancılığının ön plana çıktığı ilimizde, çayır mera alanlarından en iyi şekilde faydalanmak için bazı sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak çiftçilerle sohbet eden Vali Dr. Varol, suluk ve gölgelik gibi otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler oluşturup, tüm mera alanlarında otlatma planlaması yaparak meraların otlatma verimliliğinin arttırılması amaçlandığını belirtti. İncelemeleri sırasında kendilerine eşlik eden çocuklarla yakinen ilgilenen Vali Dr. Varol, onlara bir süreliğine makam aracını tahsis etti. Makam aracına binerek vakit geçiren ve hediyelerini alan çocuklar, Vali amcalarına teşekkür etti.
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