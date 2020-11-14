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Raylarda Türk-Azeri kardeşliği

Kars'tan Nahçıvan'a uzanacak 230 kilometre uzunluğundaki demir yolunda raylar seneye döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası proje hızlandırılırken yapımı için öngörülen 2 milyar liralık bütçe iki ülke tarafından ortaklaşa karşılanacak
 14 Kasım 2020 07:20
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Raylarda Türk-Azeri kardeşliği

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin nişanelerinden biri olacak Nahçıvan Demiryolu Hattı'nda proje hızlandırma kararı alındı. Etüt çalışmalarında sona gelindi.

HAT 230 KİLOMETRE

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 230 kilometre uzunluğunda olacak olan hat, Kars-Iğdır'dan başlayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne devam edecek. Hat oradan ise İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demir yolu hattına bağlanacak. Böylece lojistik anlamda Türkiye büyük bir avantaj daha elde etmiş olacak.

PROJEYE 2 MİLYAR TL

Projenin finansmanı ise Azerbaycan ve Türkiye tarafından ortaklaşa karşılanacak. Projenin toplam yatırım tutarının 1.5-2 milyar lira arasında olması beklenirken, demir yolu inşaatının ise ihale edilerek özel sektöre yaptırılması hedefleniyor.

DİĞER UCU BTK İLE ENTEGRE OLACAK

Nahçıvan demir yolu kuzeyde ise Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin iş birliği ile işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ile entegre olacak. BTK hattı 503 kilometresi Azerbaycan, 259 kilometresi Gürcistan ve 76 kilometresi Türkiye' de olmak üzere toplam 841 kilometreden oluşuyor. Asya ile Avrupa arasında Marmaray'la beraber orta koridorun en önemli halkalarından birisini oluşturan BTK Demiryolu Hattı, Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Çin-Avrupa güzergahında yük taşımacılığına olanak sağlarken, şimdi Nahcıvan hattının da bu sisteme dahil edilmesi ile İran, Afganistan ve Pakistan'da denkleme girmiş olacak.

FİKİR İKİ LİDERDEN

Projeye ilişkin fikir 24 Temmuz 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu töreninde iki lider tarafından gündeme getirilmişti.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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