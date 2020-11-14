İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'a yönelik 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı.
|14 Kasım 2020 07:10
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
16 ADRESE BASKIN
Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul'a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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