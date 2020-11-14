Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'a yönelik 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı.
 14 Kasım 2020 07:10
+Aa- Yazdır
İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

16 ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul'a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kozmik Oda kumpasçısı'nın izi bulundu! ABD'de hoca yapmışlar
14 Kasım 2020 09:15		 FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
14 Kasım 2020 07:52
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 26 tutuklama
13 Kasım 2020 22:16		 Enver Altaylı'nın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcıda
13 Kasım 2020 18:21
'Maklube sofrasında' yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
13 Kasım 2020 18:01		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı
13 Kasım 2020 17:50
Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün emniyet 'mahrem imamları' tutuklandı
13 Kasım 2020 17:47		 9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı
13 Kasım 2020 16:48
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sınır dışı edildi
13 Kasım 2020 14:22		 Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
13 Kasım 2020 14:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - Buğdayda yeni bir alerjik madde09:15 - 'Kozmik Oda kumpasçısı'nın izi bulundu! ABD'de hoca yapmışlar09:13 - İnce disipline sevk edilecek mi09:01 - BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz09:00 - Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor08:50 - 7/24 EFT hakkında her şey
08:42 - Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı08:31 - Depremzedelerin battaniyelerini toplayıp satmaya kalktılar08:15 - 340 milyar liralık altın vuruş!07:57 - Tarih bölümü için ilahiyat mezunu şartı07:52 - FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı07:46 - Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
07:25 - TSK, yurt dışında en aktif ikinci ordu07:20 - Raylarda Türk-Azeri kardeşliği07:10 - İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Faiz düştükçe büyüme artıyor
02:45 - Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama
Tarihten bir köşe Tarsus
Faiz düştükçe büyüme artıyor
Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
340 milyar liralık altın vuruş!
Almanya Sağlık Bakanı: Enfekte olmuş sağlık personeline görev verilebilir
Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kumlama folyo 1
uykusuzluktan mide bulanması 3
pati ver 2
Kanatsız olduğu halde uçabilen hayvanlar 1
Badana bahanesiyle eve yerleşen kiracı 3
sözlüğün komplo teorisi 2
8/222 1
uzaktan eğitim 2
Kendinden geçene kadar temizlik yapmak 6
Della 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam