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TSK, yurt dışında en aktif ikinci ordu

Karabağ tezkeresinin kabul edilmesi durumunda Mehmetçiğin bir sonraki durağı Kafkasya olacak. Böylece Türkiye'nin yurt dışında askeri varlık gösterdiği ülke sayısı 15'e yükselecek.
 14 Kasım 2020 07:25
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TSK, yurt dışında en aktif ikinci ordu

Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak barış gücü merkezinin kurulmasına yönelik kararın alınmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi beklenen tezkerenin kabul edilmesi halinde Mehmetçiğin bir sonraki durağı Kafkasya olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Karabağ'da Rusya ile ateşkesi gözetleme ve denetleme faaliyeti yürütecek. Türkiye'nin halihazırda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında askeri varlığı bulunuyor. Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, KKTC, Katar, Irak, Suriye, Lübnan, Somali, Mali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'da görev yapan TSK'nın bu ülkelerin çoğunda askeri üssü bulunurken, bazı ülkelerde de Mehmetçik uluslararası barış gücü içerisinde görev yapıyor. Böylece, Türkiye'nin yurt dışında askeri varlık gösterdiği ülke sayısı 15'e yükselecek. Türk askeri, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde caydırıcı barış gücü rolü de oynuyor. Türkiye uzun zamandır yabancı ülkelerde asker bulundururken, bunların bir kısmı muharip kuvvetlerden oluşuyor. Büyük çoğunluğu ise bulundukları ülkelerin ordularına eğitim vermek için görev yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, ABD'den sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahip.

EN BÜYÜK ÜS SOMALİ'DE

Yurt dışındaki en büyük askeri üs ise stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali'de. Başkent Mogadişu'da bulunan bu üste Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği sağlıyor. TSK, Libya'da ise kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye'nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu kapsamda Türk ordusu, NATO ve BM bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri. Türk askeri; Afganistan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor. 2017 yılından beri Katar'da Türk askeri görevlendirilirken, Türkiye'nin bu ülkede iki askeri üssü bulunuyor. 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana Türkiye, KKTC'de asker bulunduruyor. KKTC'deki Türk askerinin 40 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Selçuk Böke

Türkiye
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