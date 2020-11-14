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Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek

Daha önce sigara, makaron ve alkollü içeceklere getirilen Ürün İzleme Sistemi, gazlı içeceklere de uygulanacak. Kola ve gazoz gibi içecekler kod, etiket veya bandrol ile anında izlenebilecek.
 14 Kasım 2020 07:46
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Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kola ve gazozun bandrolle takibini sağlayacak düzenleme hazırlıyor. Daha önce sigara, makaron ve alkollü içeceklere getirilen Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) uygulaması bu ürünlerde de geçerli olacak. Sistem yoluyla, kod, etiket veya bandrol uygulanacak ürünler anında izlenebilecek. Alkolsüz içeceklerde ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması halinde kutunun altına kod uygulanacak. Etiket uygulamasına uygun olmayan içeceklere, üretim tesislerinde üretim hattında veya ithal edilmesi halinde antrepoda bandrol yapıştırılacak. İhracat amacıyla üretilen alkolsüz içeceklerde etiket kullanılmayacak ancak, bu ürünlerin sayımları ÜİS aracılığıyla yapılacak.

İTHAL ÜRÜNLERDE DE OLACAK

Düzenlemeye göre, alkolsüz içecek üretim tesislerinde üretilen kapsam içindeki ürünlerin tümüne kod uygulanacak. İthal edilecek ürünlere ise yurt dışı üretim yeri veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş kodlanmış etiket vurulacak. ÜİS dışında alkolsüz içecek üretimi ya da ithalatı-ihracatı yapılamayacak. Üreticiler kapasitelerine göre gerekli sistemleri Darphane'den tedarik edecek. Alkolsüz İçecek üretimi yapan işletmeler ÜİS'in sistemlerinin kurulması için darphane ile ilgili taleplerini karşılamakla sorumlu olacak.

CİDDİ CEZALARLA KARŞILAŞILABİLİR

Belirlenen kurallara uymayanlar, kodsuz ürün satışı yapanlar ve üretenler her bir tespit için ciddi cezalarla karşılaşabilecek. Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezası verilebilecek. Bu cezalar 600 liradan 2 bin 300 liraya kadar çıkıyor. Bandrolün, kodun veya kodlanmış etiketin taklit veya yanıltıcı olduğunun yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebilmesi halinde özel usulsüzlük cezası, ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı adına kesilecek.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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