Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sezer'in, FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlendi.
 14 Kasım 2020 07:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat


FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Çankaya'ya bağlı Ata Mahallesi'nde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ'ye bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunuyor

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.


FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıktı.

Sezer'in Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde de "usulsüz dinleme" konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.

FETÖ organizasyonuyla düzenlenen protesto eylemlerine katılmış

Bu arada yapılan soruşturmada eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'in, 2015 yılında FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılma kararını protesto gösterilerine katıldığı tespit edildi.


Soruşturma dosyasında Sezer'in katıldığı 8 ayrı protesto gösterisindeki görüntüleri de yer aldı.

Ayrıca Sezer'in kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyelerine üzerlerindeki mal varlıklarını kaçırmak adına üçüncü şahıslara devretmelerine ilişkin yönlendirme yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kozmik Oda kumpasçısı'nın izi bulundu! ABD'de hoca yapmışlar
14 Kasım 2020 09:15		 İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
14 Kasım 2020 07:10
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 26 tutuklama
13 Kasım 2020 22:16		 Enver Altaylı'nın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcıda
13 Kasım 2020 18:21
'Maklube sofrasında' yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
13 Kasım 2020 18:01		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı
13 Kasım 2020 17:50
Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün emniyet 'mahrem imamları' tutuklandı
13 Kasım 2020 17:47		 9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı
13 Kasım 2020 16:48
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sınır dışı edildi
13 Kasım 2020 14:22		 Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
13 Kasım 2020 14:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - Buğdayda yeni bir alerjik madde09:15 - 'Kozmik Oda kumpasçısı'nın izi bulundu! ABD'de hoca yapmışlar09:13 - İnce disipline sevk edilecek mi09:01 - BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz09:00 - Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor08:50 - 7/24 EFT hakkında her şey
08:42 - Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı08:31 - Depremzedelerin battaniyelerini toplayıp satmaya kalktılar08:15 - 340 milyar liralık altın vuruş!07:57 - Tarih bölümü için ilahiyat mezunu şartı07:52 - FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı07:46 - Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
07:25 - TSK, yurt dışında en aktif ikinci ordu07:20 - Raylarda Türk-Azeri kardeşliği07:10 - İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Faiz düştükçe büyüme artıyor
02:45 - Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Trump'tan koronavirüs aşısına dair açıklama
Tarihten bir köşe Tarsus
Faiz düştükçe büyüme artıyor
Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
340 milyar liralık altın vuruş!
Almanya Sağlık Bakanı: Enfekte olmuş sağlık personeline görev verilebilir
Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Devlet iç borçlanma senetleri 1
tesmer 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 6
ermenistan 1
8/222 1
hoop kamera gidiyor İsmail 1
Green book 2
maskov87 2
Kumaş Maske 2
Hindistanda canlı canlı toprağa gömülen bebek 3
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam