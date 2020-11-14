Depremzedelerin battaniyelerini toplayıp satmaya kalktılar



İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Konak Belediyesi'ne depremzedeler için dağıtılan battaniyelerin satıldığı yönünde ihbar ulaştı.

Bunun üzerine, Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler,1304 sokağa baskın düzenledi.



Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı.

İnceleme yapan zabıta ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) logolu battaniyelerin satıldığını tespit etti. Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapıldı. Satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler ise toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait depolara kaldırıldı.

"FELAKETİNDEN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşerilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Depremzedelerin battaniyeleri işportadan toplandı.

İzmir, Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremle sarsılmış çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı. Bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfesinde sattığı ortaya çıktı. Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.