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Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı

Van'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile farklı kamu kurumlarında görev yaparken 'rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları' iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 5 ay ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
 14 Kasım 2020 08:42
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Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı

Van'da 2017-2018 yıllarında adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri, getirmiş gibi göstererek menfaat elde ettikleri ve farklı bürolarda iş takipçiliği yaparak usulsüz şekilde bilgi-belge ele geçirdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılandığı davada dün karar verildi.

Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise infaz koruma memurlarından A.İ.D.'yi 40 yıl 6 ay, M.D.'yi 27 yıl, Y.K. ve H.K'yı 5 ay, zabıt katibi Ş.T.'yi 5 ay, polis memuru C.A.'yı 10 yıl 9 ay, okul müdürü N.E.'yi de 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.
DHA
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