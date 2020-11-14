BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Covid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler" iddialarına açıklık getiren Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Alman BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Bu aşıyı olabildiğince çabuk geliştimek istiyoruz. Siyasetle işimiz olmaz." yanıtını verdi.

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ile Alman BioNTech firması, geçtiğimiz pazartesi günü, geliştirdikleri Covid-19 aşısının yüzde 90'ın üzerinde başarılı olduğunu açıklamıştı. Söz konusu gelişme ABD'deki seçim sonuçlarının açıklanması sonrası geldiği için Trump'ın eleştirilerinin hedefi olmuştu.

İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Türk asıllı Alman Doktor Uğur Şahin, ilaç geliştirme çalışmalarının asla siyasallaşmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu aşıyı olabildiğince hızlı geliştirmek istiyoruz. Kendimize ait bir koordinat sistemimiz var. Her geçen gün önemliydi ve çaresiz bir şekilde testlerin sonuçlarını bekledik. Yeterince erken sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri bilgileri saklamının etik olmayacağının altını çizen Şahin, "İlaç araştırmaları asla siyasete bulaşmamalıdır. Bu, doğruluk ve bütünlük meselesidir. Bizim için önemli olan aşı geliştiriyor olmamız ve siyaset yapmamamız." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr Şahin aynı zamanda geliştirdikleri aşının Covid-19 salgınını bitireceğinden "emin" olduğunu söylemişti.