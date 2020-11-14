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7/24 EFT hakkında her şey

Merkez Bankası, yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferini 2-3 saniyede, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek
 14 Kasım 2020 08:50
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7/24 EFT hakkında her şey


Yeni sistemle ilgili en çok merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

1 - İlk uygulama ne zaman başlayacak?

FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak. Aktarılan fon, ödeme işleminin başlatılmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcının hesabında kullanılır duruma gelecek ve işlemin tarafları bankaları tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendirilecek.

2 - Sistemi herkes kullanabilecek mi?

Vatandaşların ve işletmelerin FAST'ı kullanabilmesi için sisteme üye bir bankada hesabının bulunması yeterli olacak. Ayrıca, telefon numarasına para alabilmek için bankası aracılığıyla Kolay Adresleme Sistemine telefon numarasını kayıt ettirerek banka hesabı ile eşleştirmesi gerekli olacak.

3 - IBAN numarası yeni sistemde de gerekecek mi?

FAST Sistemi ile birlikte, Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) de kullanıma sunulacak. Kişiler, mobil telefon numarası, e-posta adresi veya TC kimlik numarası ile ödeme almak istedikleri hesaplarını (IBAN) eşleştirebilecek. Ayrıca karekod ile ödeme yapılması da mümkün olacak.

4 - FAST'ın EFT'den farkı ne olacak?

EFT'de para transferi saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. EFT sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor. EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.

5 - İşlem limiti ne olacak?

Sistemin planlandığı şekilde 18 Aralık'ta pilot olarak hizmete alındığı geçiş döneminde işlem üst limitinin düşük bir tutar ile başlatılarak kademeli olarak 1.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor.

6 - Ücretlendirme nasıl yapılacak?

FAST Sisteminin kullanımının yaygınlaşması stratejisi doğrultusunda TCMB tarafından bankalardan mesaj ücreti alınmayacak. Bankaların müşterilerinden tahsil edecekleri ücretlere ilişkin değerlendirmeler TCMB tarafından sürdürülüyor.

7 - Her banka FAST sisteminde yer alacak mı?

FAST Sistemi ilk aşamada bankaların katılımı ile devreye alınacak. Halihazırda 21 banka ile entegrasyon sağlandı. İlerleyen dönemlerde belirlenecek kriterleri sağlayacak banka-dışı kuruluşların da sisteme katılım sağlaması mümkün olacak.

8 - Cep telefonuna para gönderilebilecek mi?

Müşteriler, para göndermek istedikleri işletme ve şahısların hesap numarası (IBAN) ve isim bilgileri yerine sisteme kayıtlı telefon numarası, TC Kimlik No veya e-posta adresine ödeme gönderebilecek.

9 - Karekod ile transfer yapılabilecek mi?

FAST sisteminde müşteriler, alışveriş işlemlerinde mal ve hizmet alımında tacirin göstereceği karekodu tarayarak hızlı, temassız ve kolay bir şekilde ödeme yapabilecek.

10 - Dünyada benzeri örnekleri var mı?

FAST benzeri sistemler, İngiltere, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uzun süredir yaygın olarak kullanılıyor. 2018'den itibaren Avustralya, Rusya, Sırbistan, Macaristan, Malezya ile Avrupa Birliği'nde yeni sistemler devreye alındı. Amerikan Merkez Bankası da çalışmalara başladı.
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