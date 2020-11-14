İnce disipline sevk edilecek mi

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Genel Merkez'in nasıl bir tutum takınacağına ilişkin Milliyet'e konuşan CHP'li biryönetici, "Bizi eleştirdiler diye kimseden rahatsızlığımız yok. Bardağı taşıran CHP'nin kurumsal niteliklerine hakaret olur, o zaman gerekli cevabı veririz ama yönetimi eleştiriyor, yönetenleri eleştiriyor. Sabırla dinliyoruz" dedi.

CHP'li yönetici şunları söyledi: "Mesafeli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Neden? Bu parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş. Şimdi kendisine bir yol haritası çiziyor."