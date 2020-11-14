İnce disipline sevk edilecek mi
Muharrem İnce'nin son açıklamalarının ardından gözler CHP Genel Merkezi'nin alacağı tavra çevrildi.
|14 Kasım 2020 09:13
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Genel Merkez'in nasıl bir tutum takınacağına ilişkin Milliyet'e konuşan CHP'li biryönetici, "Bizi eleştirdiler diye kimseden rahatsızlığımız yok. Bardağı taşıran CHP'nin kurumsal niteliklerine hakaret olur, o zaman gerekli cevabı veririz ama yönetimi eleştiriyor, yönetenleri eleştiriyor. Sabırla dinliyoruz" dedi.
CHP'li yönetici şunları söyledi: "Mesafeli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Neden? Bu parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş. Şimdi kendisine bir yol haritası çiziyor."
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