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Ayda'nın Babası : Kızım bana, Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz diyor

İzmir depreminde 91 saat sonra kurtulan Ayda'nın babası Uğur Gezgin, "Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor. Kızım bana, 'Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz' diyor" ifadelerini kullandı.
 14 Kasım 2020 09:00
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Ayda'nın Babası : Kızım bana, Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz diyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki Ayda ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmadı. Bakanlık, Ayda'nın zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog görevlendirdi.

Ayda: Annem yakında eve gelir

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı baba Uğur Gezgin, duygularını paylaştı. Ayda'ya hem annelik hem de babalık yapan ve bir kargo şirketinde yönetici olan Uğur Gezgin şöyle konuştu:

"Kızımın sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kızımla şu an aynı odada kalıyoruz. Eşim kedilerden korkardı. Kızım Ayda annesinin kedilerden korktuğunu biliyor. Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor. Kızım bana, 'Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz' diyor."

'500 bin lira değerindeki evi 750 bin, 800 bine satmaya çalışıyorlar, bu vicdansızlıktır'

Şu anda geçici olarak Ayda ve oğlu Atakan ile birlikte kardeşinin evinde kaldıklarını anlatan Uğur Gezgin, sözlerine şu sözlerle sonlandırdı: "Kendi evimize geçtiğimizde psikolojik destek süreci daha da etkili olacak. Şu anda satın almak için Bayraklı ve Bornova'da ev bakıyorum. Kayalık alandan sağlam ev almak istiyorum. Depremden önce aynı bölgelerden ev baktığım için ortalama ev fiyatlarını biliyorum. 500 bin lira değerindeki evi 750 bin, 800 bine satmaya çalışıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Allah devletimizden, belediyelerimizden razı olsun. Bize çok destek oldular. Şirketim de maddi anlamda destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum."
Sabah
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