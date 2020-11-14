Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı
|14 Kasım 2020 09:35
|+Aa- Yazdır
Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı.
İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından anneninin kimliğini tespit etti.
Anne, evinde gözaltına alınıarak, polis merkezine götürüldü.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.
Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
14 Kasım 2020 11:08
|Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında
14 Kasım 2020 10:50
|Emine'yi öldüren sanığa savcıdan ders
14 Kasım 2020 10:34
|Karaman'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
14 Kasım 2020 10:33
|Doktora 'terbiyesiz' dedi cezayı yedi
14 Kasım 2020 09:20
|Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
14 Kasım 2020 08:42
|Depremzedelerin battaniyelerini toplayıp satmaya kalktılar
14 Kasım 2020 08:31
|Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi
13 Kasım 2020 23:59
|Savcı korona oldu, okul müdürü cinayeti duruşması ertelendi
13 Kasım 2020 22:58
|Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar
13 Kasım 2020 22:55