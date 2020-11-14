3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ONLİNE ÖZEL DERS VEREBİLİR Mİ? Sonuç olarak, soru çözümü karşılığında alınacak ücretin 5846 sayılı Kanun kapsamında telif ücreti olarak kabul edilmesi gerekeceğinden sözleşmeli personele bu kapsamda yapılacak ödemenin kazanç getirici başka iş yapma yasağı kapsamında olmadığını ancak aynı personelin uzaktan eğitim yoluyla da olsa ücretli ders vermesinin yasak kapsamında olduğunu değerlendirmekteyiz