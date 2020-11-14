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Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çankırı Devlet Hastanesinde görevli 45 yaşındaki hemşire Melek Erciyez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi
 14 Kasım 2020 14:12
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Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çankırı Devlet Hastanesinde görevli 45 yaşındaki hemşire Melek Erciyez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, evli ve 2 çocuk annesi Erciyez'in 04 Kasım'da PCR testinin pozitif çıktığı, ardından hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Tedavisi sırasında 10 Kasım'da genel durumunun kötüleşerek yoğun bakıma alındığı aktarılan açıklamada, tedaviye rağmen Erciyez'in kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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