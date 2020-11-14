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TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 980 bin 990'a ulaştı

TOKİ tarafından 2003'den bugüne kadar 81 ilde ve 4 bin 82 şantiyede 980 bin 990 konut inşa edildi, bu binaların 819 bin 930'u sosyal konut niteliğinde yapıldı - Konut üretiminin yanı sıra sosyal donatılara da önem veren TOKİ, şimdiye kadar 18 bin 123 sosyal donatı üretti- İdarenin "50 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan konut sayısı 49 bin 150'ye ulaştı, 6 bin 676 konutun ise proje çalışmaları devam ediyor
 14 Kasım 2020 09:45
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TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 980 bin 990'a ulaştı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2003'den bugüne kadar inşa edilen konut sayısı 980 bin 990'a ulaştı.

Konuta erişmekte zorlanan ve daha önce konut sahibi olmayanların vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

Vatandaşların konut ihtiyacı ile şehirlerin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun evler inşa ediyor.

Türkiye'nin her yerinde inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam eden İdare tarafından 2003'den bugüne kadar 81 il, 4 bin 82 şantiyede 980 bin 990 konut inşa edildi. Bunların 819 bin 930'u sosyal konut niteliğinde üretildi.

Konut üretiminin yanı sıra sosyal donatılara da önem veren TOKİ tarafından 24 bin 396 derslikli 1116 okul, 74 bin 677 kişi kapasiteli 194 yurt, 993 spor salonu, 267 hastane, 20 üniversite, 96 sağlık ocağı, 1753 iş yeri başta olmak üzere 18 bin 123 sosyal donatı üretildi. TOKİ, bu yıl içerisinde kasıma kadar ise 886 sosyal donatı ve 2 bin 382 iş yeri inşa etti.

- "50 Bin Sosyal Konut Projesi" konut sayısı 49 bin 150'ye ulaştı

İdarenin "50 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan konut sayısı 49 bin 150'ye ulaştı, 6 bin 676 konutun ise proje çalışmaları devam ediyor.

"100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan konut sayısı 36 bin 22, proje çalışmaları devam eden konut sayısı ise 37 bin 451 oldu. Arazi ve teknik çalışmaları devam eden konut sayısı 25 bin 231'e ulaştı. Bu kapsamda 100 Bin Sosyal Konut Projesi için bu yılın 7 ayında kurası çekilen konut sayısı 89 bin 627 oldu.

TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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