İkbal Gürpınar, taburcu oldu
|14 Kasım 2020 09:45
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Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını anlattı.
"ŞÜKÜRLER OLSUN"
Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan sunucu İkbal Gürpınar, paylaşımında "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. Taburcu kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma." dedi.
ANNESİNİN CENAZESİNE GİDEMEDİ
Babası ve eniştesinin ardından annesini de koronavirüs sebebiyle kaybeden Gürpınar, sağlık durumu hakkında yaşadıklarını anlatırken, "Çektiğim acıları bilseniz dışarıya adım atmazdınız" ifadelerini kullanmıştı.
Hastalık sürecini detaylı olarak anlatan sunucu, hastalığı çok ağır geçirdiğini ve annesinin cenazesine bile gidemediğini sözlerine ekledi.
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