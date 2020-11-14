Emine'yi öldüren sanığa savcıdan ders

Ankara'da Emine Yanıkoğlu 3 yıl önce 17 yaşındayken, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Soner Yanıkoğlu ile evlendi. Emine Yanıkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle evi terk edip, babaevine döndü. Eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Soner Yanıkoğlu (22) ise 30 Temmuz'da eşini geri götürmek için kayıpederenin evine gitti. Emine Yanıkoğlu ise eve dönmeyeceğini söyleyerek eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Soner Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle evden çıkıp, bir süre sonra iki çanta ile geri geldi. Bir çantadan çıkardığı pompalı tüfekle eşini vurarak öldürdü. Tutuklanan Yanıkoğlu'nun iddianamede yer alan ifadesinde "Neden eve dönmüyorsun, diye sordum. 'Seni sevmiyorum, seni defalarca aldattım' deyince, tüfeği çıkarttım" dedi.

'CİNAYETİ TASARLADI'

Savcı Kenan Çetin iddianamede, şüphelinin ikinci kez eve geldiğinde sırt çantasında pompalı tüfek olmasının cinayeti tasarladığını gösterdiğini, eşini, kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ise ancak bir boşanma davasına konu olabileceğini, bu beyanlardan ötürü şüpheli hakkında öldürme olayında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağını vurguladı. Savcı, şüphelinin bu nedenle, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.