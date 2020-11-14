Ardahan'da 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.
|14 Kasım 2020 11:17
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- Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.
Aşıkşenlik, Suhara ve Yakınsu mahallelerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan mahallelerde polis ekipleri önlem aldı, mahallelerin giriş ve çıkışı kapatıldı.
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