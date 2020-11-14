Bu maskeler, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor

Hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen maskelerle ilgili her geçen gün yeni bir açıklama geliyor. Koronavirüsün ikinci dalgasının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde, İngiltere'de bilim insanları koronavirüse karşı yeni bir önlemin patentini alarak üretime başladı.

Dailymail'ın haberine göre, Nottingham Tent Üniversitesi'nde üretilen 5 katlı bakır katmanlı maske sayesinde kişiler koronavirüsten yüzde 99.98 oranında korunabilecek.

Tip IIR sertifikalı üretilecek olan maskedeki malzeme, koronavirüs partiküllerinin yüzde 90'ını bir saatten kısa sürede yok edecek.

ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, yakın zamanda İngiltere genelindeki doktorlar tarafından kullanılmaya başlanacak olan maskenin Pharm2Farm şirketi tarafından seri üretimine başlandı. Nottingham Tent Üniversitesi Nanoteknoloji uzmanı Dr. Gareth Cave, maskenin seri üretiminin bu ay başlayacağını, Aralık ayında da genel satışa sunulacağını açıkladı.

BAKIR DOĞASI GEREĞİ ANTİMİKROBİYAL

Doğasında antimikrobityal özellik olan bakırın daha önce koronavirüs ile mücadelede başarılı olduğu, alışveriş arabalarında ve kişiler artası virüs iletimini durdurmak için kapı kollarında kullanılması tavsiye edilmişti.

Birmingham Üniversitesi'nden Dr Felicity de Cogan, Haziran ayında bakırın virüsü öldürme konusunda çok başarılı olduğunu, bakır kaplı yüzeylere dokunan kişilere virüs bulaşmayacağını açıklamıştı.