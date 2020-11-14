- Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.

"Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyeleri arasında FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu da bulunuyor.

AA muhabirinin, dava dosyalarından derlediği bilgiye göre 1974'te İzmir Bozyaka'daki öğrenci yurdunda Gülen ile tanışan Türkyolu, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra örgütün çekirdek kadrosunda yer aldı.

O günden sonra Gülen'in yanından ayrılmayan ve özel işleriyle ilgilenen Türkyolu, FETÖ elebaşının kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendi.

Türkyolu, Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde İstanbul Altunizade'deki Fem Dershanesinin 5. katındaki örgütün yönetim merkezinde, elebaşının özel kalemi olarak görev yaptı.

O dönem FETÖ, emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan özel bir yapılanmaya gitti. Bu yapılanmanın başına da Türkyolu getirildi. "Hususiler"in faaliyetleri, Türkyolu tarafından koordine ediliyor, daha sonra Gülen'in onayına sunuluyordu.

Emniyet, TSK ve yargıdaki mahrem imamlar, sorumluluk alanlarındaki örgütsel faaliyetleri Türkyolu'na rapor ediyordu.

- Gülen ile ABD'ye kaçtı

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığınca, 19 Mart 1999'da hakkında soruşturma açıldıktan iki gün sonra ABD'ye kaçan Gülen, beraberinde Türkyolu'nu da götürdü.

Türkyolu, o günden beri örgütün yeni yönetim merkezi haline gelen Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki malikanede, örgüt liderinin özel sekreteri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Türkyolu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kaynakları, Gülen'in talimatları doğrultusunda ticari faaliyetlerde kullanıyor.

ABD'nin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde ailesi üzerine kayıtlı 7 konut bulunan Türkyolu'nun, "himmet" paralarından kişisel servet edindiği, bu durumun örgüt içerisinde de rahatsızlık yarattığı biliniyor.

- Mahrem hizmetlerin en tepesindeki kişi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde, Türkyolu'nun ABD'deki malikanede özel olarak tasarlanmış bir odada çalıştığı, buraya kendisine bağlı kişiler dışında kimsenin giremediği bilgisine yer verildi.

Gazeteci Nurettin Veren, mahkeme dosyasına giren tanık beyanında, Türkyolu'nun çocukluğundan beri Gülen'in yanında olduğunu belirterek, "Gülen'in özel hizmetlerinde olan, ilacını, yiyeceğini ayarlayan kişidir. 12 yaşından beri yanından ayrılmaz. En mahrem şeylerine bile o bakar. Gülen'in emri kadar geçerli emirleri vardır. Fetullah'tan sonra en karanlık adamı mı diyeyim ikinci adamı mı diyeyim, öyle birisidir." ifadesini kullandı.

"FETÖ çatı" iddianamesinde Türkyolu'nun örgüt elebaşından sonraki en yetkili kişi olduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:

"Gülen'in özel kalemi ve sekretaryasını idare eden kişidir. Gülen'in kimlerle görüşeceğini, aldığı ilaçları ve yemekleri bütün özel hizmetini yürüttüğü, mahrem yerlerle doğrudan ilgilenip yönettiği, örgütün önderinden imamlarına talimat ulaştırıp raporları almada önemli bir işlevi olduğu anlaşılmıştır. Yargı, emniyet, TSK, harp okulları, askeri liseler, polis okulları, kolejleri ve akademilerin genel sorumlu imamlarının doğrudan onunla irtibatlı olduğu, 'özel hizmet sekreteryası' olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır."

Türkyolu hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Cevdet Türkyolu, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödülle, kırmızı kategoride yer alıyor.