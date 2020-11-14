Kendisini vuran saldırganının annesini böyle teselli etti: Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok

Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan Mahallesi 12. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet K. ve Nuri H., kanlar içinde yere yığılırken, Yunus E. koşarak kaçtı.

'BENİ DEĞİL NURİ'Yİ ALIN'

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların arkadaşları Ahmet K. ve Nuri H.'ye kıyafetleriyle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Ahmet K., gelen sağlık ekiplerine "Beni değil Nuri'yi alın" diyerek, yaralı arkadaşının sedyeye taşınmasına yardım etti.

'GÖZYAŞINA KIYAMAM ANAM, SENLİK BİR DURUM YOK'

Oğlunun silahlı saldırıya karıştığını öğrenerek olay yerine gelen Yunus E.'nin adı öğrenilemeyen annesi ise yaralı Ahmet K.'ya "Kim vurdu sizi?" diye sordu.

Ahmet K. da "Senin oğlun vurdu, üzerinde pompalı tüfekle bıçak vardı annecim. Bir mevzu vardı karşımıza çıktılar. Yaralı arkadaş gidici, katil olacak çocuğun geçmiş olsun. Sen de anasın yanlış anlama beni, ama sıkıntı" diye konuştu.

Anne ağlamaya başlayınca da yaralı Ahmet K., "Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok" diyerek, teselli etmeye çalıştı.

Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.