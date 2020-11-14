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Pazar günü çalışan berbere kesilen cezayı mahkeme iptal etti

Karabük'te oğlu ile birlikte berber salonu çalıştıran Yusuf Aldemir, iş yerini pazar günü çalıştığı gerekçesiyle kendisine yazılan bin 550 TL tutarındaki cezayı mahkeme kararıyla bozdurdu.
 14 Kasım 2020 12:05
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Pazar günü çalışan berbere kesilen cezayı mahkeme iptal etti

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde belediyeye ait alışveriş merkezinde berber dükkanı bulunan Yusuf Aldemir'e zabıta ekipleri pazar günü iş yerini çalıştırdığı gerekçesiyle tutanak tuttu. Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de şikayetlerin artması üzerine Aldemir'in dükkanına bin 550 TL para cezası kesti. Yaptığı araştırmalarda Aldemir, pazar günleri erkek berber salonlarının çalıştırılmasında herhangi bir sıkıntı oluşturmadığını öğrenince durumu yargıya taşıdı.

Mahkeme, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yalnızca çalışma saatlerinin belirlenmesi yönünde valilere yetki tanındığını, sadece gün içerisinde çalışma saatlerinin belirlenmesine yönelik olduğu dikkate alındığından, erkek berberlerin pazar günleri çalışmasını engelleyen düzenlemenin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme, Aldemir'e pazar günü çalıştırdığı için yazılan bin 550 TL tutarındaki cezanın kaldırılmasına karar verdi. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yusuf Aldemir, "2019 yılının 9.ayında burayı açtım. Pazar günü çalışma sırasında şikayet üzerine her hafta zabıtalar geldi ve tutanak tuttular. Sonucunda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanının kaydıyla bana ceza kesildi" dedi.

Kesilen cezayı doğru bulmadığı için araştırma yaptığını belirten Aldemir, "Berberlerin pazar günleri açık ve çalışabilirliğini duymuştum. Araştırdıktan sonra Konya'da Ramazan Karatopal isimli arkadaşımızı buldum. Onlar bana 8. Danıştay Daire Başkanlığı'na açtığımız dava sonucunda 94 berberin bu davayı kazandığını istersem benimde yapabileceğimi söyleyerek bana örnekleri gönderdiler. Bende bunun sonucunda bir dilekçe ve cezayı alarak mahkemeye sundum. Arkadaşlarım bana çalışamazsın dedi. Bende mahkemeyi kaybedersem çalışmayacağımı eğer kazanırsam diğer dükkanımı ve bu dükkanımı açacağımı söyledim" diye konuştu.

Bin 550 TL ceza yazıldığını ifade eden Aldemir pandemi süreci dolayısıyla mahkemenin 10 ay sürdüğünü kaydetti.

Aldemir açtığı mahkemenin lehine sonuçlanmasının Karabük'te bu ilk olduğunu söyledi. Karabük'teki bazı meslektaşlarına kırgın olduğunu da sözlerine ekleyen Aldemir, "Bu süreçte beni sıkıntıya soktular. Bunu çalışamazsın diyerek yaptılar. Ben sizde açın dedim ama onlar açmadılar" şeklinde konuştu.

Aldemir, pazar günü çalışan işçinin izin gününü farklı bir günde kullandığını herhangi bir hak kaybının olmadığını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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