Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan sokakta sigara içme yasağı bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için fırsat. Saç teli akapunktur iğneleriyle yapılan tedaviyle ağrısız ilaçsız sigara bağımlılığından 15 günde kurtulabilirsiniz
 14 Kasım 2020 12:00
+Aa- Yazdır
Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan sokakta sigara içme yasağı bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için fırsat. Saç teli akapunktur iğneleriyle yapılan tedaviyle ağrısız ilaçsız sigara bağımlılığından 15 günde kurtulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, koronavirüse karşı 81 ilde uygulanmaya başlayan caddeler, meydanlar, park, bahçeler gibi açık havada sigara içme yasağının sağlıklı bir hayata başlamak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Koran, pek çok ölümcül ve kronik hastalığa yol açan sigaranın ilaçsız, yoksunluk sendromu çekmeden kısa süre içinde akupunktur tedavisiyle bırakılabileceğini kaydetti.

Koran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigara bırakmada akupunktur seansları hem kulaktan hem de vücuttan yapılıyor. Saç teli kalınlığında iğneler kullanıldığı için ağrısız bir tedavidir. Ayrıca vücuda kimyasal madde ya da ilaç verilmediği için de yan etkisi olmayan bir tedavidir. Sigara bırakmada akupunktur tedavisi 2 haftalık bir süreç. Özellikle nikotin yoksunluğu yaşanan ilk 3 gün her gün seans düzenlemekte fayda vardır. Nikotin yoksunluğu ilk seansta azalmaya başlayarak 2 haftalık süre içinde toplam 6-7 seans sonunda yok olacaktır.

Sigara bırakmada akupunktur tedavisinin ilk seansına en az 12 saatlik sigara içilmeden gelinmelidir. Bunun nedeni beyinde nikotinin etkisinin en az olduğu ve nikotin krizinin yüksek olduğu dönemde akupunktur seansı yaparak nikotinin beyinde ele geçirdiği reseptörleri vücudun kendi reseptörleinin bağlanmasını sağlamaktır. Böylece vücut yavaş yavaş nikotinden temizlenmiş olur.

Sigara içen kişiler içmedikleri dönemde nikotin krizi dediğimiz yoksunluk durumuna giriyorlar. Normalde mutluluk hormonları dediğimiz seratonin ve endorfin yemek yediğimizde ya da güzel bir haber aldığımızda beynimizden salgılanır. Ancak sigara içen kişilerde bu iki hormonun etkisini sigaradaki nikotin üstlenmiştir. Sonuçta sigara içmediğimizde mutluluk hissini üstlenen nikotinden mahrum kalmış oluruz ve sinirlilik mutsuzluk durumu gelişir. Bu durumda bağımlılığın temelini oluşturuyor."

Akupunktur tedavisinin beyinde nikotinin kurmuş olduğu hakimiyeti ortadan kaldıracağını belirten Koran, "Akupunktur ile sigarayı bırakma tedavisinde yapılan işlemler, kendimizi mutlu ve keyifli hissetmemizi sağlayan endorfin ve seratonin hormon düzeyini arttırır. Sigara bırakma döneminde yaşanan iştah artması, sinir, uykusuzluk gibi şikayetlerin de azalmasını da sağlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım
14 Kasım 2020 14:47		 Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
14 Kasım 2020 14:35
Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
14 Kasım 2020 14:15		 Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 14:12
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
14 Kasım 2020 14:06		 Gazeteci yazar Ahmet Kekeç koronadan vefat etti
14 Kasım 2020 14:05
Bakırköy Adliyesi'nde esnek çalışma modeli uygulanacak
14 Kasım 2020 12:58		 Bakan Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı
14 Kasım 2020 12:46
Diyabetli her 2 yetişkinden 1'i hastalığını bilmiyor
14 Kasım 2020 12:13		 İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
14 Kasım 2020 10:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı14:47 - Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım14:45 - Yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin 'sözde Rakka emiri' olduğu ortaya çıktı14:35 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor14:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Seferberlik başlatıyoruz14:15 - Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
14:14 - Benzine indirim geliyor14:12 - Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti14:10 - Pegasus'tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği14:06 - İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi14:05 - Gazeteci yazar Ahmet Kekeç koronadan vefat etti14:03 - Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı
14:01 - Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Şentop verecek13:58 - Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır13:50 - RTÜK Başkanı Şahin'den internetten lisanssız yayın yapan kuruluşlara uyarı13:39 - Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu13:38 - Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
13:13 - Depremde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz
Ayda'nın Babası : Kızım bana, Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz diyor
Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
'Ara tatilde seyahat olursa Koronanın yayılmasıyla karşılaşabiliriz!'
340 milyar liralık altın vuruş!
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzaktan eğitim 2
hayaletin garip huyları 1
g20 ülkeleri 1
türk avına çıkalım 1
Devlet iç borçlanma senetleri 1
g8 ülkeleri 1
nurseli idiz 1
günlük yeni hasta sayısının 3000'i geçmesi 3
Ne oldu paşinyan 1
enstriman çalabilmek 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam